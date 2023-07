Scuole sempre più tecnologiche

Il primo intervento è stato eseguito. In un futuro non lontano ne seguiranno altri. L'Amministrazione comunale di Arluno ha intenzione di rendere i suoi plessi scolastici sempre più all'insegna della tecnologia.

Il primo intervento è stato eseguito. In un futuro non lontano ne seguiranno altri. L'Amministrazione comunale di Arluno ha intenzione di rendere i suoi plessi scolastici sempre più all'insegna della tecnologia. "La scuola secondaria Guglielmo Marconi - annuncia fiero in una nota il primo cittadino Moreno Agolli - è il primo dei nostri plessi connessi con la fibra ottica di Intred. A breve verranno collegati anche tutti gli altri plessi scolastici". Il discorso di dotazione da parte di Arluno della fibra ottica nelle varie zone della città parte da lontano, precisamente dal 2019 quando il Comune ha deciso di stringere una convenzione con Intratel spa proprio per sviluppare la banda larga sul territorio. "L'obiettivo - spiegò allora il primo cittadino - è di portare tutte le abitazioni di Arluno con accesso a Internet ad almeno trenta Mbit al secondo, l'intervento andrà a coprire le aree ancora non raggiunte". I lavori sono poi partiti allargando progressivamente la dotazione tecnologica ottimale del paese.

