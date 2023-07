Messa ricordo per Teo

Il 6 agosto saranno ormai 3 anni dalla partenza di Matteo Losa da questa terra. Scrittore e fotografo di Inveruno, ma molto conosciuto anche in tutta la zona dell’Altomilanese.

Il 6 agosto saranno ormai 3 anni dalla partenza di Matteo Losa da questa terra. Scrittore e fotografo di Inveruno, ma molto conosciuto anche in tutta la zona dell’Altomilanese e non solo per il suo importante operato a favore di Airc e i tour legati ai suoi libri, ancora oggi il suo esempio stimola le persone a fare del bene in sua memoria (come il gruppo artistico “Un disegno per Matteo”, nato su impulso di Laura Testa). Venerdì 4 agosto, allora, alle 21, presso l’oratorio di Buscate di via Risorgimento, si terrà una messa celebrativa nella gioia e ci sarà l’occasione di fare una donazione in memoria di Teo per Airc. Un momento di ricordo, commemorazione e soprattutto tante emozioni.

