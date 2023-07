Regolamento e registro volontari civici

Approvato il consiglio comunale, adesso sarà presentato e spiegato alla cittadinanza. Martedì 11 luglio alle 21, infatti, nella sala preconsiliare del Comune di Magnago, ecco un incontro con la popolazione, appunto per mostrare il regolamento e i vantaggi nell'eventuale iscrizione al Registro dei volontari civici.

Approvato il consiglio comunale, adesso sarà presentato e spiegato alla cittadinanza. Martedì 11 luglio alle 21, infatti, nella sala preconsiliare del Comune di Magnago, ecco un incontro con la popolazione, appunto per mostrare il regolamento e i vantaggi nell'eventuale iscrizione al Registro dei volontari civici. "Rappresenta lo strumento burocratico per creare una ambiente favorevole per qualsiasi cittadino che mette a disposizione il proprio tempo per la comunità; con esso forniamo una solida base normativa per incoraggiare, tutelare e supportare coloro che desiderano dedicare il proprio tempo e le proprie competenze a beneficio della comunità - scrivono dall'Amministrazione comunale".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!