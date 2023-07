Festa del Carmine in musica

Festa della Madonna del Carmine a Cuggiono: tre serate musicali. Primo appuntamento, allora, sabato 15 luglio, alle 21.30 in piazza San Giorgio, con 'Suoni e Voci d'Estate' e 'TNB Swing Band - Sotto le stelle dello swing'; quindi, domenica 16, alle 21.45 nel parco di Villa Annoni, 'Atmosfere d'Estate' ('Morricone, musiche da Oscar', 'Trio Leal'); infine, lunedì 17, alle 21 in piazza a Castelletto, 'Vendo casa' (concerto omaggio a Lucio Battisti). L'ingresso è gratuito.

