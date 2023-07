Ciak... si gira con i Finley e Benji

Ciak... si gira a Buscate! I Finley e Benji proprio qui, infatti, hanno girato il video del loro singolo 'Politically Correct'.

Ciak... si gira! Eh sì, perché a Buscate ecco che sono arrivate macchine da presa, troupe, attrezzature, ovviamente attori (o meglio, in questo caso, musicisti) e comparse. Proprio qui, infatti, i Finley e Benji hanno girato il video del loro singolo 'Politically Correct'. Una giornata, insomma, di registrazioni che, anche se la scelta della location è ricaduta su un'area alla periferia del paese, non di certo passata inosservata. Così sono stati diversi i cittadini e chi si è trovato a transitare in quel momento che, incuriositi dal via vai di gente, si sono fermati per dare un'occhiata e capire cosa stesse succedendo. E per qualcuno di loro c'è stata anche l'occasione di scattare o scattarsi una foto vicini al set oppure addirittura assieme ai protagonisti. "Contenti di aver potuto ospitare le riprese - commenta il sindaco Fabio Merlotti - Siamo un paese che, ancora una volta, dimostra di avere qualità e particolarità".

I FINLEY E BENJI 'GIRANO' A BUSCATE



