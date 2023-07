Quattro giorni ricchi di incontri, workshop, concerti, festival, presentazioni e proiezioni che trasformeranno Rimini nella capitale italiana della musica.

Dal 30 agosto al 2 settembre si terrà la prima edizione di RiM (Rimini in Musica), la rassegna dedicata a tutte le sfaccettature dell’industria musicale che trasformerà Rimini nella capitale italiana della Musica.

La 4 giorni riminese sarà ricca di incontri, workshop, concerti, festival, presentazioni e proiezioni, tutti ad accesso gratuito, che si svolgeranno in location particolarmente significative per la storia culturale della città di Rimini: il Teatro degli Atti, l’Arena degli Agostiniani e l’Arena Francesca da Rimini.

Il programma completo è in via di definizione. I nomi degli ospiti e dei personaggi presenti verranno via via svelati nel corso delle prossime settimane.

RiM nasce con la volontà di far conoscere la musica in ogni sua forma e di approfondire tutte le complesse attività che gravitano attorno ad essa, compresi gli aspetti legati al rapporto tra musica e video.

Nel corso dei quattro giorni si svolgeranno le fasi finali di tre Festival: il GRAN GALÀ DEI FESTIVAL, UNA VOCE PER L’EUROPA e il FESTIVAL BABY VOICE.

Le serate saranno presentate dalla showgirl Ilenia De Sena e dal presentatore televisivo Mirco Realdini.

Il Gran Galà dei Festival è una manifestazione alla quale i Partner (Scuole di formazione musicale e di danza ed etichette discografiche) hanno facoltà di presentare fino a 30 dei loro migliori artisti, che li rappresenteranno in una gara le cui selezioni si terranno nel corso del RiM.

I giovani artisti potranno essere candidati nella categoria Canto, Ballo e Musicisti, entro e non oltre il 15 agosto al seguente link: https://www.grangaladeifestival.com/regolamento.html.

Una Voce per l’Europa è un Festival, giunto alla sua 55esima edizione, che ha lo scopo di lanciare giovani cantanti nel mondo dello spettacolo. Il Format del Festival promuove l’osmosi culturale e musicale coinvolgendo artisti emergenti di varie nazioni che potranno interpretare brani in ogni lingua.

Il Festival si compone di due categorie, quella dei Brani in lingua italiana e quella dei Brani in lingua straniera.

A seguito della gravissima alluvione avvenuta in Romagna l’iscrizione al Festival è gratuita, ma si invitano i partecipanti a contribuire con donazioni libere. Il ricavato sarà interamente devoluto ai lavori di ricostruzione e al sostegno economico delle persone e delle attività produttive.

La quota dovrà essere inviata sul conto corrente ufficiale della Regione Emilia Romagna contestualmente all’iscrizione entro e non oltre il 17 agosto.

Maggiori informazioni e modalità d’iscrizione sono disponibili al seguente link: https://www.avoiceforeurope.com/iscriviti/.

Il Festival Baby Voice, giunto alla sua decima edizione, ha lo scopo di valorizzare le doti canore, musicali e creative dei concorrenti quale stimolo verso la conoscenza della professione del musicista.

Il Festival Baby Voice è dedicato ai piccoli cantati dai 3 ai 14 anni, suddivisi in due categorie: Baby (dai 3 ai 9 anni) e Junior (dai 10 ai 14 anni).

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 luglio al seguente link: https://www.babyvoice.it/iscrizione.html.

Nel corso della serata conclusiva del 2 settembre, presso il Teatro degli Atti ore 21, sarà consegnato il FILM VIDEOCLIP AWARD ITALIA. Una giuria di qualità, presieduta dal regista, musicista e scrittore PUPI AVATI, decreterà il miglior Videoclip musicale dell’anno. Il riconoscimento ha lo scopo di valorizzare il rapporto tra la musica e la componente video, che proprio in questi anni sta vivendo un periodo di grande sviluppo anche grazie ai social network e altre piattaforme.

Testimonial e presentatrice della serata sarà l’attrice ANNA FALCHI.

