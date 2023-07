Canzoni anni '90 e 2000 con 'Vikipedia Band'

Un viaggio musicale tra le più famose canzoni degli anni '90 e 2000. Tra gli appuntamenti della rassegna 'Suoni e Voci d'Estate' del Polo Culturale del Castanese, ecco in piazza Libertà ad Arconate, giovedì 13 luglio alle 21.30, 'Vikipedia Band'. L'ingresso è gratuito.

