Asfaltature sulla SP 12: strada chiusa di notte

Lavori di asfaltatura da parte di Città Metropolitana sulla Sp 12 Legnano - Inveruno. E così ecco che l'arteria viabilistica chiuderà parzialmente in orario notturno fino al 21 luglio prossimo. Il tratto interessato va dall'incrocio con via Podgora a Legnano alla rotatoria di via Micca a Villa Cortese. Gli interventi non si effettueranno nelle nottate dei fine settimane 8 e 9 e 15 e 16 luglio.

