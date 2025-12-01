Natale e solidarietà

Si parte sabato 6 dicembre con il tradizionale Concerto di Natale, in programma alle 17.30. Protagonista sarà il Coro Elycantus, diretto da Elizaveta Martirosyan.

Al Centro Civico Sandro Pertini – “Il Salice”, nel quartiere Mazzafame di Legnano, il Natale si intreccia con la solidarietà e l’attenzione al sociale. In questi giorni, infatti, la struttura comunale si prepara a vivere un dicembre ricco di musica, incontri e nuove opportunità pensate in particolare per le donne e per le famiglie del quartiere.

Si parte sabato 6 dicembre con il tradizionale Concerto di Natale, in programma alle 17.30. Protagonista sarà il Coro Elycantus, diretto da Elizaveta Martirosyan con al pianoforte Marco Zito: un pomeriggio di canti e atmosfere natalizie aperto a tutta la cittadinanza, per ritrovarsi e fare comunità attorno alle note del repertorio corale. Prima del concerto, dalle 17.00, il Centro Pertini ospiterà anche un mercatino di Natale, occasione per curiosare tra idee regalo, piccoli manufatti e prodotti del territorio. A chiudere la giornata, dalle 19.00, un’apericena conviviale (costo 12 euro) pensata per prolungare il clima di festa e permettere a vicini di casa, amici e famiglie di fermarsi a chiacchierare in un’atmosfera informale.

Ma il dicembre del Pertini non si esaurisce con la musica. Da martedì 9 dicembre 2025, tutti i martedì mattina, dalle 9.30 alle 11.30, nascerà infatti un nuovo appuntamento fisso: “Spazio sociale al femminile”, un luogo pensato e riservato alle donne di tutte le età, con una particolare attenzione alle nuove cittadine. Lo spazio, guidato da un’operatrice volontaria con esperienza in progetti analoghi, si pone tre grandi obiettivi: contrastare l’isolamento creando relazioni in un ambiente accogliente dove potersi sentire al sicuro – anche portando con sé i figli piccoli; promuovere inclusione e interculturalità, valorizzando competenze, storie e saperi di ognuna; rafforzare la partecipazione alla vita del territorio, offrendo informazioni e strumenti per vivere Legnano in modo attivo, secondo i bisogni concreti delle donne che frequenteranno il servizio.

L’accesso sarà libero e aperto a tutte, senza distinzione di provenienza, proprio per garantire uno spazio intimo, sereno e rispettoso, in cui trovare ascolto, scambio e magari dare vita a nuovi progetti condivisi.

Per informazioni sullo Spazio sociale al femminile e sulle attività del Centro Pertini è possibile telefonare al 327 1281079 oppure scrivere una mail a ati [dot] legnano [dot] mazzafame [at] gmail [dot] com

. Un doppio invito, dunque, quello che arriva da Mazzafame: sabato 6 dicembre per lasciarsi avvolgere dalla magia del concerto natalizio e, da martedì 9, per scoprire un nuovo luogo di incontro e crescita dedicato alle donne.

