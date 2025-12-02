In 180 alla cena dell'US Legnanese

Quella dei giorni scorsi Ã¨ stata una cena da record che ha portato a tavola ben 180 persone tra atleti, soci, tesserati, volontari e amici della U.S. Legnanese 1913.

Domenica 30 novembre, nella calda e accogliente atmosfera del ristorante I Fontanili di Gallarate, la U.S. Legnanese 1913 ha celebrato la tradizionale cena di Natale, uno degli appuntamenti piuâ€™ attesi dellâ€™anno per la storica societÃ sportiva. Un momento di ritrovo che, anche questâ€™anno, ha confermato la forza e la vitalitÃ dellâ€™associazione attiva da oltre un secolo nello sport, nel sociale e nella cultura, capace di proporre iniziative per tutte le etÃ .

Quella dei giorni scorsi Ã¨ stata una cena da record che ha portato a tavola ben 180 persone tra atleti, soci, tesserati, volontari e amici della U.S. Legnanese 1913, riuniti per condividere qualche ora di allegria e sorrisi allâ€™insegna dellâ€™amicizia e dei valori che da sempre contraddistingono la maglia rossonera.

Ospite dâ€™onore della serata, Daniele Nardello, al quale Ã¨ stato dedicato un tavolo speciale

Ex ciclista professionista e dirigente sportivo che, tra gli altri, vanta un titolo di campione italiano su strada e una partecipazione olimpica (Atene 2004), Nardello ha saputo conquistare la sala con un mix di aneddoti, ricordi e curiositÃ personali, riportando tutti alle emozioni delle grandi corse. Non sono naturalmente mancati i riferimenti alla Coppa Bernocchi, gara che lo ha visto al via numerose volte, quando era ancora prova di selezione della squadra azzurra per i Campionati Mondiali di Ciclismo, e che ha conquistato nel 2002 dopo la terza piazza nel 1998.

La serata ha poi regalato uno dei momenti piuâ€™ emozionanti con la presentazione della Squadra USL Young: sotto gli sguardi attenti e orgogliosi dei tecnici, Valter Giordan e Giovanni Fornara, si sono avvicendati i ragazzi che, giunti al termine del percorso in categoria Allievi, proseguiranno la loro crescita sportiva sulle due ruote in nuove realtÃ ; e le giovani promesse che vestiranno per la prima volta i colori rossoneri.

Prima dei saluti finali, il Presidente Luca Roveda ha espresso grande soddisfazione per lo spirito di gruppo che anima la societÃ e per il valore delle attivitÃ messe in campo durante lâ€™anno grazie al sostegno costante degli sponsor e al prezioso impegno dei volontari.

A seguire, Teresio Mandonico, Vicepresidente FCI Milano, e Cinzia Ghisellini, consigliere U.S. Legnanese 1913 e Vicepresidente Vicario FCI Lombardia, hanno premiato gli atleti della Squadra USL Master che, con impegno, dedizione e chilometri e chilometri macinati sulle strade, hanno conquistato i titoli provinciali e regionali della stagione.

In conclusione, un brindisi e lâ€™augurio sia di buone feste, sia di un nuovo anno ricco di passione, iniziative e risultati nel segno dei valori che da oltre un secolo rendono unica la U.S. Legnanese 1913.

