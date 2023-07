Gli 'Artisti del Lago Maggiore' a Sesto

Da giovedì 6 luglio a domenica 16 luglio 2023 la collettiva degli artisti sarà ospitata presso la Galleria d’Arte ‘Sala Mostre’ della Pro Sesto Calende, in Viale Italia al 3.

Venerdì, sabato e domenica dalle 18:00 alle 22:00 gli artisti del Lago Maggiore tornano a Sesto Calende per una mostra collettiva. ‘Gli artisti del Lago Maggiore’ tornano a Sesto Calende per proseguire la loro stagione artistica.

L’associazione, che prende vita dalla volontà e dal desiderio di condividere arte in ogni sua forma espressiva, espone per la terza volta, sulle rive del lago a Sesto Calende con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e con la collaborazione della Pro Loco.

Le due mostre precedenti, tenute nel 2021 e nel 2022 con la cooperazione della Pro Loco, avevano colorato per due giornate ‘a cielo aperto’ il lungo fiume con le opere degli artisti, artisti tutti diversi tra loro, tutti comunque accomunati dalla medesima voglia e bisogno di esprimere emozioni dando liberazione alla propria individualità e passione.

‘Gli artisti del Lago Maggiore’ è un’associazione che nasce il 6 dicembre 2020 nel pieno periodo della pandemia Covid-19, per iniziativa di tre soci fondatori Stefano Raso, Manuele Benaglia e Giorgio Ercole. Lo scopo primario dell’associazione è rappresentato dalla promozione sociale con l’intento di rendere fruibili e aperti a tutto il pubblico i diversi aspetti in cui l’arte si esprime, donando perciò occasione di aggregazione ed incontro intellettuale e culturale.

In tale contesto, il Presidente dell’Associazione Stefano Raso afferma “la nostra associazione vuole proprio essere un faro, un lume di speranza per l’intera comunità, con l’auspicio che diventi sempre più numerosa, così da raggiungere un maggior numero di persone; in questi anni l’associazione è cresciuta sempre di più, sono molteplici le mostre e le collettive che abbiamo organizzato, in diverse locations anche di prestigio. Sono aumentati anche i numeri degli associati, contiamo ormai più di duemila iscritti al nostro gruppo facebook”.

Da giovedì 6 luglio a domenica 16 luglio 2023 la collettiva degli artisti sarà ospitata presso la Galleria d’Arte ‘Sala Mostre’ della Pro Sesto Calende, in Viale Italia al 3.

Sedici gli artisti che hanno aderito a questa collettiva: Maria Rita Vecchi e Maria Gabriella Vecchi, Paolo Papacciuoli, Rossana Riboldi, Germana Apostolo, Silvia Paoletto, Antonella Preti, Mara Mora, Teresio Fornara, Valeria Marone, Anna Rossignoli, Roberta Ghezzo, Mojsi Harka, Enzo Monterosso, Renata Dotta, Stefano Raso e Letizia Serra.

Le opere, come avrete modo di osservare, spaziano dai colori ad olio su tela alla pittura acrilica, dagli acquerelli alla grafite e carboncino, dalla tecnica del collage a strappo alla pittura su vetro, da opere realizzate con materiale da riciclo a tecniche miste con l’ausilio di resina e sabbia e infine in manufatti e sculture realizzate in Raku e terracotta.

La mostra sarà inaugurata, con un brindisi e con il taglio del nastro, giovedì 6 luglio 2023 alle ore 21.00 e resterà aperta nelle serate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 luglio 2023 dalle ore 18.00 alle ore 22.00 e poi la settimana successiva nelle serate di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 luglio 2023 dalle ore 18.00 alle 22.00.

Durante le ore di apertura saranno presenti a turni gli artisti: vi sarà quindi l’opportunità di proficuo scambio di idee, esperienze ed informazioni per un reciproco umano arricchimento.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!