La nuova associazione 'Tessere'

Si chiama 'Tessere', la nuova associazione Ricreativa Culturale nata dalla volontà di un nucleo di cittadine e cittadini di Magnago e Bienate, al fine di contribuire attivamente ad arricchire e diversificare la vita culturale della comunità locale. Realtà apolitica, apartitica, antirazzista e laica è votata all’organizzazione di attività in ambito artistico, teatrale, scientifico, storico, formativo attraverso il coinvolgimento della cittadinanza, ma anche delle istituzioni e delle scuole. E l'altra sera, ecco che la neonata associazione è stata presentata ufficialmente al Centro Sociale Anziani di Bienate.

