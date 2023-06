La gestione della casa dell'acqua

Il Comune di Magnago, al fine di incentivare il consumo dell’acqua potabile di rete, intende raccogliere manifestazione di interesse per l’installazione e gestione di un distributore automatico di acqua refrigerata.

Il Comune di Magnago al fine di incentivare il consumo dell’acqua potabile di rete, contribuendo al risparmio economico delle famiglie ed alla riduzione dell’inquinamento derivante dall’utilizzo delle bottiglie di plastica, in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 20/06/2023, intende raccogliere manifestazione di interesse per l’installazione e gestione di un distributore automatico di acqua refrigerata, liscia e gassata. Il distributore dell’acqua è da posizionarsi in area all’aperto, di libero accesso al pubblico, ubicato n Piazza Mario Pariani. già dotata di apposito basamento in cemento e predisposta degli allacci alle utenze: acqua energia elettrica e fognatura. per installazione e gestione di un distributore automatico di acqua refrigerata, liscia e gassata (Casa dell’Acqua). Gli interessati dovranno far pervenire, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, la propria dichiarazione via PEC al seguente indirizzo: info [at] pec [dot] comune [dot] magnago [dot] mi [dot] it.

