Sciaredo e via Saragat: 6 nuove telecamere

Dal parco Sciaredo a quello di via Saragat: installate 6 nuove telecamere per una maggiore sicurezza delle due zone.

Dal parco Sciaredo a quello di via Saragat: installate 6 nuove telecamere per una maggiore sicurezza delle due zone. Più precisamente sono stati posizionati 3 dispositivi a Sciaredo (di cui 1 ad alta risoluzione) ed altri 3, invece, nell’area di via Saragat. Un ulteriore e importante tassello, che si inserisce in un progetto Regionale proprio in materia di sicurezza dei parchi.

