'Insema ai Pumpier da ca' nosta' 2023

Pronti a festeggiare ‘Insema ai pumpier da cà nosta’? Il prossimo weekend (dal 29 giugno al 2 luglio), i Vigili del Fuoco di Inveruno propongono la quattro giorni di divertimento e convivialità, a sostegno dell’impegno e della solidarietà di quest’associazione, ormai diventata appuntamento fisso nell’estate inverunese. Presso il Cortile del Torchio, tanti saranno i momenti di coinvolgimento per le famiglie, i giovani e i bambini: a partire dalla musica, con ‘I nuovi eroi’ il giovedì sera, gli ‘Oxxxa’ il venerdì, accompagnata da un menu a base di grigliata di pesce, la ‘Urlo band’ il sabato ed ‘Enrico Gerli and the Folk Friends’ la domenica sera. La giornata di domenica, come sempre, sarà tutta dedicata alla famiglie e ai più piccoli con ‘La città del piccolo pompiere’, durante la quale i bambini potranno calarsi nei panni dei loro eroi per qualche ora, con tanto di attestato di partecipazione. Sarà attivo per tutta la manifestazione il servizio cucina. Per informazioni e prenotazioni, basta mandare una mail a segreteria [at] vfv-inveruno [dot] it.

