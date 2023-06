Accademia Iveruno: open day

Sono aperti gli Open Day in Accademia Calcio a Inveruno presso il campo sportivo di Via Lazzaretto, rivolti a entrambi i generi

Sono aperti gli Open Day in Accademia Calcio a Inveruno presso il campo sportivo di Via Lazzaretto, rivolti a entrambi i generi. Per quanto riguarda i maschi, le annate interessate che possono andare a provare la realtà calcistica inverunese sono dal 2011 al 2018 e i giorni a disposizione sono tutti i sabati di luglio, più domenica 2 e 9 luglio. Per quanto riguarda il calcio femminile, l’invito si rivolge alle annate dal 2015 al 2017 per domenica 2 e 9 luglio. Orari: dalle 10 alle 12. Per maggiori informazioni, basta mandare una mail a: direttoretecnico [at] accademiainveruno [dot] it.

