data-top

mercoledì 12 novembre 2025 | ore 11:57

Energia e recupero nel calciatore

Mercoledì 12 novembre al centro sportivo 'Accademia Inveruno' di via Lazzaretto un incontro dedicato alla nutrizione del giovane atleta.
Generica - Giovane calciatore

Non solo allenamenti, partite e competizioni: all’Accademia Inveruno si cresce anche fuori dal campo. L’associazione sportiva continua infatti il suo percorso di formazione e sensibilizzazione con un ciclo di incontri dedicati a genitori, atleti, mister e responsabili tecnici.
Il primo appuntamento è in programma mercoledì 12 novembre alle ore 20.30 presso la sala riunioni del centro sportivo di Inveruno (via Lazzaretto), e avrà come tema “Energia, Recupero, Crescita: la nutrizione ideale per il giovane calciatore”.

A guidare la serata sarà la dottoressa Marina Lanticina, biologa nutrizionista, che affronterà un argomento di grande attualità e importanza per chi pratica sport in età evolutiva: come alimentarsi correttamente per sostenere la crescita, ottimizzare le prestazioni e favorire un buon recupero dopo gli sforzi fisici.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con #StudioDam, è aperta a tutti gli interessati, non solo ai tesserati dell’Accademia.
Un’occasione preziosa per confrontarsi, ricevere consigli pratici e comprendere quanto una corretta alimentazione sia parte integrante del percorso educativo e sportivo di ogni giovane atleta.

