Cangrate ricorda la Grande Guerra

Dei settecento comuni fa ora parte anche Canegrate che ha partecipato con una lastra su cui sta scritto il numero 30

La sua posa risale al 17 marzo 2019. Nelle vicinanze di Biella fu realizzata una installazione che ricordava i caduti della Prima Guerra Mondiale. In una grande distesa di verde ci sono diverse pietre di riuso che, arrivate da ogni parte d'Italia, testimoniano il ricordo commosso di ogni comune a quel sacrificio di vittime. Dei settecento comuni fa ora parte anche Canegrate che ha partecipato con una lastra su cui sta scritto il numero 30. "Questo - spiega il Comune - perché trenta furono i canegratesi che non tornarono". Le incisioni sono state donate dalla ‘Casa degli angeli’. La pietra di riuso è stata consegnata dall'assessore alla cultura Sara Lurago l'altra mattinata al primo cittadino di Biella Claudio Corradino. "Aderiamo con spirito di pace - ha spiegato il Comune - per ricordare i sacrifici di allora nella consapevolezza delle sofferenze che nel tempo presente opprimono tante parti nel mondo".

