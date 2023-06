Una nuova mensa per Olcella

La relazione dell'Amministrazione rileva la necessità di offrire un servizio 'full time'. Ecco allora la necessità di costruire una mensa per dare la possibilità di pranzare ai giovani alunni.

Sul piatto vi è una cifra di 760 mila Euro. L'amministrazione comunale di Busto Garolfo intende dare fiato al progetto per la realizzazione di una nuova mensa nella scuola Ferrazzi-Cova della frazione di Olcella. Dopo la fresca inaugurazione del nuovo centro polifunzionale, la frazione sta quindi per ricevere un'altra iniezione di potenziamento di tutto rilievo. "Dall'analisi effettuata – si legge nella relazione della giunta – emerge, insieme all'aumento della popolazione, la crescita del pendolarismo, perché il lavoro si è notevolmente decentrato e i servizi quali la scuola materna primaria e dell'infanzia devono e dovranno essere indirizzati verso il cosiddetto tempo pieno con servizi di mensa che permettano di sopperire alla non presenza dei genitori nell'arco della giornata". Un intervento che, quindi, non asseconda soltanto le esigenze alimentari e nutritive dei piccoli ma anche quelle di avere una struttura in cui possano essere curati. Per questo la giunta ha parlato di "adeguamento delle strutture esistenti". E, peraltro, l'impiego del nuovo locale non sarebbe limitato soltanto al servizio mensa. "La struttura progettata – prosegue la relazione – potrebbe essere utilizzata anche come ambiente polivalente per attività ludiche e ricreative nei momenti di impossibilità di stare all'aria aperta". Il progetto ha mosso dall'analisi della presenza di alcune criticità. "In particolare – si legge ancora – la presenza del piano seminterrato della mensa, accessibile attraverso una scala piuttosto disagevole, che riceve tutta la popolazione scolastica rende il servizio alquanto difficoltoso nell'utilizzo. A questo si sommano problemi legati alla salubrità dell'ambiente per mancanza di riscontri d'aria adeguati divenuti necessari dopo la pandemia Covid 19". Criticità che erano, in parte, emerse già nel Pgt del lontano 2014. E che ora si apprestano a essere rimosse con quest'intervento di largo respiro.

