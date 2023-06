Guerra aperta all'abbandono dei rifiuti

L'attività di prevenzione e contrasto condotta dalla giunta del sindaco Linda Colombo verso chi prende le aree verdi per discariche a proprio uso e consumo si sta intensificando.

Lotta aperta all'abbandono abusivo di rifiuti. L'attività di prevenzione e contrasto condotta dalla giunta del sindaco Linda Colombo verso chi prende le aree verdi per discariche a proprio uso e consumo si sta intensificando. "Anche in questo mandato - scrive la prima cittadina in una nota - sugli abbandoni dei rifiuti non si abbassa la guardia. Negli ultimi giorni, grazie al lavoro della nostra Polizia Locale, abbiamo individuato e multato due incivili in via Monte Grappa e via Martiri di Bologna". Chi quindi, sotto il cielo di Bareggio, volesse lasciare i propri scarti in posti fuori ordinanza è avvisato.

