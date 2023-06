'Solstizio' di eventi per tutti

Convivialità, incontri, dibattiti, rassegna di microeditoria, arte, cultura, teatro, animazioni per bambini e molto altro: la 'Festa del Solstizio' di Cuggiono.

Convivialità, incontri, dibattiti, rassegna di microeditoria, arte, cultura, teatro, animazioni per bambini, maratona editoriale, musica, prodotti agricoli locali, discipline orientali, artigianato artistico, associazionismo, volontariato, maxi paella... e molto altro ancora per una 'Festa del Solstizio' (la 32^ edizione) a Cuggiono pronta di nuovo a conquistare proprio tutti. Si comincerà, allora, venerdì 23 giugno, alle 11, con l'inaugurazione di un grande murale sui paesaggi d'acqua (via Fratelli Piazza - via Concordato), quindi alle 20 in Villa Annoni 'Il Naviglio Grande - Una storia per immagini' (mostra a cura del comune di Robecco sul Naviglio) e 'Acquachefà - Uno sguardo su luoghi persone e opere d’acqua (mostra a cura del Consorzio Est Ticino Villoresi), oltre all'apertura dello spazio ristoro, al torneo di scacchi (11° open lampo 'Solstizio d’Estate' 9° memorial Gianni Ballarati), alla mostra 'Solstizio d'Estate' (collettiva dell’associazione Artisti Legnanesi, al concerto bandistico del Corpo musicale Santa Cecilia di Cuggiono e alla 'Lucciolata nel parco' con le guide culturali locali. Sabato 24, invece, dalle 9 apertura della bottega del dono e del baratto e, nel pomeriggio, 'Pagine al sole - Rassegna di microeditoria' (piccoli editori specializzati in ecologia, solidarietà, biodiversità e narrativa si incontrano), 'I colori dell'acqua' (impressionismo fotografico , mostra di Pier Bottini), 'Arte in campagna' (opere di Carlo Chiodini) e partita di cricket (è nato il Cricket Club Cuggiono, sarà questa un'occasione per conoscerlo); la sera, infine, spazio ristoro, 'Il ministero della clorofilla' (lettura scenica con Nora Picetti e Roberto Bovati. Un romanzo autobiografico, ecologico, ironico e sincero, sulla vita di un novello Thoreau, tra situazioni rocambolesche e riflessioni sul vivere), proiezione di 'We the Power' (corto di 40 minuti sulle esperienze autogestite di produzione di energia rinnovabile, spesso realizzate malgrado l’opposizione delle grandi compagnie elettriche. Azioni concrete che hanno portato alla direttiva europea sulle Comunità energetiche), concerto dei 'CFC - Centro Fratellanza Cosmica' e 'Lucciolata nel parco'. Mentre domenica 25 giugno 'Pagine al sole', maratona editoriale, mercatino a Km zero dei produttori agricoli e dell’artigianato artistico, 'L'arcipelago e l'arcobaleno' (stand dell’associazionismo e del volontariato ecologico e sociale), assemblea annuale del coordinamento 'Salviamo il Ticino' (alle 10.30; i problemi del fiume e del territorio non sono pochi. Comitati e associazioni invitano sindaci, Parco Ticino e mezzi di informazione a essere presenti e a parlarne insieme) e a seguire premiazione del concorso letterario 'Il Pavone' (a cura dei Lions Club Naviglio Grande e Fondazione per leggere), 'Dallo Stato alla comunità: il mondo di domani' (a partire dal libro di John Clark edito da Eleuthera incontro sulla educazione e autogestione comunitaria con i membri della Rete di educazione libertaria e del movimento non violento. Introduce il dibattito Bruno Miorali di Paesaggi educativi); ancora, visite al Museo Storico Civico ('Amici del museo'), yoga, shiatsu, tai chi chuan, reiki e karate (stand per conoscere esercizi di benessere tra medicina tradizionale, filsofia orientale e arti marziali) e paella gigante valenciana e vegetariana (anche da asporto). Nel pomeriggio, poi, 'Resq people saving people' (storia di una nave e delle donne e degli uomini che la fecero; incontro con il giornalista di Rai 3 Alessandro Rocca e con l’equipaggio di terra Ticino Est), dimostrazione di kiudo (tiro con l’arco giapponese), animazioni per bambini (con 'Terra di Fantasia'), visite guidate nel Parco (guide culturali locali), estrazione della sottoscrizione a premi e, alle 19, chiusura della festa.

