Tornavento: la battaglia

Indietro nel tempo... Tra storia e tradizione: tutto pronto per la Rievocazione della Battaglia di Tornavento, giunta quest'anno alla sua XXV edizione.

Indietro nel tempo... Tra storia e tradizione: tutto pronto per la Rievocazione della Battaglia di Tornavento, giunta quest'anno alla sua XXV edizione e organizzata dai 'Cavalieri del Fiume Azzurro' (confraternita culturale enogastronomica) e dall'associazione storico culturale 'Tercio de Saboya'. E come sempre, allora, ecco che saranno diversi i momenti in programma e che conquisteranno proprio tutti. Si comincerà venerdì 23 giugno, alle 21 nella sala Polivalente 'Ulisse Bosisio' dell'ex Monastero di San Michele a Lonate Pozzolo, con la proiezione dei filmati e la visita alla mostra sui reperti della battaglia (rinfresco a tema 'Curato Comerio'); quindi sabato 24, dalle 16, visita agli accampamenti presso l'ex Vecchia Dogana, con dimostrazioni delle tecniche dell'epoca e passeggiata nei luoghi interessati dalle vicende. Infine, la giornata 'clou', ossia domenica 25: alle 11, infatti, in piazza Parravicino corteo dei gruppi e presentazione, scaramuccia sul ponte e scontro sulla piazzetta; mentre alle 16 all'ex Dogana Austro-Ungarica, sfilata e presentazione delle truppe spagnole, francesi, sabaude e del drappello di cavalleria e inizio della rievocazione. Per poi concludere, con il gran finale e il saluto al pubblico.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!