La 5^ 'Carton Boat Race'

Estro, fantasia e tanta creatività: alla fine vi serviranno tutte. Pronti, infatti, a mettervi all'opera per dare forma alle vostre barche di cartone. Sì, perché il prossimo 1 luglio a Turbigo sarà di nuovo 'Carton Boat Race', la gara appunto di imbarcazioni di cartone lungo il Naviglio giunta quest'anno alla sua 5^ edizione. Il ritrovo, allora, è alle 13.30 al 'Bellavita' e qui le diverse squadre partecipanti potranno dare inizio alle loro realizzazioni. La quota di iscrizione è di 50 euro (in caso di pioggia l'evento sarà spostato a sabato 22 luglio).

