Bernate: al via il progetto di controllo del vicinato

L'Amministrazione Comunale di Bernate Ticino aderisce al progetto 'Controllo del vicinato' in collaborazione con l'ANCDV (Associazione Nazionale Controllo del Vicinato). L'associazione è composta da volontari che si mettono a disposizione delle comunità per lo sviluppo di progetti di sicurezza partecipata.

Il comune di Bernate invita la cittadinanza agli incontri di promozione del progetto, con la finalità di esporre l'idea in toto, le sue modalità di iscrizione e ovviamente rispondere alle domande dei cittadini. Saranno presenti un rappresentante dell'ANCDV e le forze dell'ordine.

Le serate si svolgeranno il 28 giugno 2023 prima in Sala Consiliare a Bernate Ticino dalle 17:30 alle 19:30 circa e successivamente presso il Centro pensionati Casate dalle 21:00 alle 23:00 circa

Per maggiori dettagli e scaricare la documentazione, visitare la pagina

http://www.comune.bernateticino.mi.it/Home/DettaglioNews

