Una serata sul PGT

In ballo vi è la redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio. Ma vi sono anche l'eliminazione delle barriere architettoniche e il Piano del traffico. L'Amministrazione comunale di Canegrate si propone di attuare un ampio coinvolgimento della cittadinanza su tutte e tre le dimensioni. E, al riguardo, invita i cittadini a partecipare a un momento di confronto e proposta lunedì 26 giugno alle 21 al "Polo Catarabia". "Vogliamo - spiega il Comune nel presentare la serata - definire la strategia che guiderà la programmazione comunale nei prossimi anni e dotare il comune di strumenti urbanistici innovativi per risolvere problemi e criticità emergenti". I canegratesi potranno a breve contare su un sito web in cui non soltanto potranno osservare passo passo l'evoluzione dei tre strumenti ma anche fornire il loro apporto di propositività.

