Danni al labirinto del parco

Incuria di spazi che dovrebbero essere di tutti? Certamente sì. Mancanza di senso civico adeguato? Pure. Ma c'è una cosa che, nel danneggiamento del labirinto del parco inclusivo di Casorezzo da parte di alcuni ignoti vandali, al sindaco Pierluca Oldani non va proprio giù. "Quel labirinto - ricorda infatti in una nota - è fatto soprattutto per quei bambini e quelle bambine che hanno qualche difficoltà, e che ora avranno un'opportunità in meno per colpa di pochi sciagurati". Ai quali, evidentemente, è toccata la fortuna di non avere difficoltà motorie. Ma non deve toccare la sfortuna colpevole di non arrivare a capire la difficoltà delle condizioni di chi non ha la loro mobilità. Oldani chiama a raccolta direttamente i genitori: "Quando le vostre figlie e i vostri figli rientreranno - prosegue- chiedete loro dove sono stati e cosa hanno fatto, e perché, pretendete da loro la verità, e abbiate il coraggio di correggere il loro comportamento perché altrimenti sarete complici".

