Taglio del nastro al campo

Una giornata di grande sport al centro sportivo 'Annibale Sacchi' di Castano. E poi l'inaugurazione del campo e l'intitolazione del parcheggio 'Grande Torino'.

Per tutta la giornata 'Day of the Stars' (manifestazione su pista outdoor di carattere regionale open), poi nel tardo pomeriggio ecco l'inaugurazione ufficiale del centro sportivo e l'intitolazione del parcheggio 'Grande Torino'. Lo sport indiscusso protagonista: e, in fondo, diversamente non avrebbe potuto essere visto che la location è stata quella del campo di via Olimpiadi a Castano. Un sabato sportivo e di grandi emozioni e coinvolgimento, sotto la regia del Comune, del G.S. Castanese e dell'Asd Amici dello Sport - Podistica Castanese, che ha saputo davvero conquistare grandi e piccoli. "Dedicare il piazzale alla cosidetta squadra degli invincibili, quel gruppo capace non solo di vincere partite e trofei, ma di incantare il mondo intero e di trasmettere i valori più nobili dello sport e che rimarrà per sempre nella memoria e nei ricordi, è per noi motivo di grande orgoglio - ha detto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Un momento dal profondo significato, anche perché parte qualche tempo fa quando alcuni cittadini ci hanno fatto proprio questa richiesta, protocollando una raccolta firme. Un desiderio, quindi, che oggi è diventato realtà e del quale siamo molto contenti". "Non dimentichiamo la tragedia di Superga che portò via per sempre appunto il 'Grande Torino' - ha concluso Cristina Pastori (da lei è arrivato propria l'istanza) - Una formazione che ha scritto pagine e pagine di storia del calcio; un esempio di passione, impegno e sacrificio nel mondo sportivo e non solo. Grazie a quanti hanno permesso che questo sogno si realizzasse".

