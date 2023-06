'C'era una volta a Buscate': racconti e musica di una Buscate passata. L'iniziativa è in calendario il 23 giugno, alle 21, in piazza della Filanda.

'C'era una volta a Buscate': racconti e musica di una Buscate passata. L'iniziativa è in calendario il 23 giugno, alle 21, in piazza della Filanda. Musiche di Gigi Calloni e Laura Miriani. Un momento per tornare indietro nel tempo, tra emozioni, ricordi e condivisione. In caso di maltempo, l'evento si terrà in sala Civica.

