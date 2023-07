'Divina Show - '80 Voglia di '90 e 2000', appuntamento della rassegna del Polo Culturale del Castanese 'Suoni e Voci d'Estate' che sabato 15 luglio sarà in scena, alle 21.30, in piazza San Mauro a Buscate.

Un vero e proprio viaggio musicale che porterà i presenti indietro nel tempo. Un mix di canzoni pop, dance e hits '70, '80, '90 e 2000. Coreografie e cambi di customi saranno poi il colore che darà ulteriore lustro ad un concerto dal vivo non solo da ascoltare, ma assolutamente da vedere. E' 'Divina Show - '80 Voglia di '90 e 2000', appuntamento della rassegna del Polo Culturale del Castanese 'Suoni e Voci d'Estate' che sabato 15 luglio sarà in scena, alle 21.30, in piazza San Mauro a Buscate.

