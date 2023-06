Vent'anni di IF

Festeggiano quest’anno i venti anni dalla formazione gli IF, una delle più rappresentative tribute band dei Pink Floyd.

Festeggiano quest’anno i venti anni dalla formazione gli IF, una delle più rappresentative tribute band dei Pink Floyd. E anche in questo 2023 hanno voluto essere presenti per aprire la stagione delle serate estive sulla terrazza della piscina di Cuggiono. Una tradizione ultra decennale fortemente voluta dalla GAMES che gestisce l’impianto e dagli stessi musicisti che possono esprimere la loro arte nel loro paese.

Infatti ben tre componenti della band sono cuggionesi: Claudio ”Hit” Garavaglia (Chitarra), Carlo “Smus” Tunesi (Batteria) e Mauro “Magoo” Oldani (Basso Elettrico).

Con loro Claudio Carcano (Tastiera e voce), Susanna Brigatti (Voce e cori) e Eugenio Imbimbo (Sax). Un sabato sera fatto di musica e luci in un’atmosfera finalmente estiva. Una scaletta selezionata appositamente per lo spettacolo di Cuggiono dove le sonorità si perdevano ad allietare i sensi del numeroso pubblico intervenuto. Un modo semplice per loro di festeggiare i vent’anni di carriera e per mantenere una tradizione che li vede legati alla Piscina di Cuggiono, ormai tappa fissa del loro Tour. Seguiteli sulla loro pagina Facebook.

