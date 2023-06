Milano: svelata in Regione la coppa di Eurovolley 2023. Il 18 e 19 agosto la nazionale femminile affronterà Svizzera e Bulgaria.

A Palazzo Lombardia è stata svelata la Coppa che verrà consegnata alla squadra vincitrice dei Campionati europei femminili 2023.

L'Arena di Monza ospiterà alcune delle partite della prima fase del campionato europeo femminile con le azzurre, detentrici del titolo 2021, impegnate contro Svizzera e Bulgaria rispettivamente venerdì 18 e sabato 19 agosto.

"L'iniziativa - ha spiegato il sottosegretario con delega Sport e Giovani, Lara Magoni - vuole promuovere la pallavolo in tutte le sue dimensioni, oltre che esaltare le protagoniste e i protagonisti di questa disciplina".

All'incontro con la stampa sono intervenuti, tra gli altri, il presidente della Federazione Italiana Volley, Giuseppe Manfredi, e l'ex azzurra Maurizia Cacciatori, Ambassador di EuroVolley Tour.

"La Lombardia - ha aggiunto Lara Magoni - sarà protagonista ad agosto nell'EuroVolley 2023. Crediamo molto in questa disciplina, come dimostra l'intensa attività del centro federale 'Pavesi' a Milano, luogo in cui si formano e crescono i piccoli e grandi campioni. In Lombardia abbiamo il 20% dei tesserati, numeri che aumentano sensibilmente. La pallavolo è uno sport che crea comunità e spirito di aggregazione".

