Giro under23: arrivo a Magenta

La gara ciclistica per i giovani atleti ha concluso la sua terza tappa a Magenta, nel pomeriggio di mercoledì 14. Vittoria per Lamperti. Aloi, consigliere comunale: "Una grande giornata di sport".

Sono stati tanti i magentini che nel pomeriggio di martedì si sono riuniti ai lati di via Milano, che quel pomeriggio è diventato il centro della città e un accompagnamento al podio di Piazza Liberazione. Il giro Next Gen cioè il Giro d’Italia under 23 ha un arrivo anche a Magenta. La tappa numero tre, con partenza da Pirocca, ha avuto il suo traguardo nella Città della Battaglia intorno alle ore 15:45 del pomeriggio di martedì. Successo di Luke Lamperti (Trinity Racing) nella terza tappa del Giro Next Gen, la Priocca-Magenta, frazione di 146 km sulle strade di Piemonte e Lombardia. Al secondo e terzo posto Alberto Bruttomesso (Cycling Team Friuli ASD) e Tim Torn Teutenberg (Leopard TOGT Pro Cycling). Il Giro Next Gen terminerà domenica 18 giugno a Trieste, dopo 8 tappe e la scalata al Passo dello Stelvio di mercoledì 14 giugno.

Luca Aloi, presidente del Consiglio comunale ed ex assessore allo sport è stato fra coloro che per tutta la giornata hanno atteso l’arrivo della corsa rosa a Magenta. “Una grande giornata di sport. Continuiamo la tradizione ciclistica magentina ormai consolidata negli anni. È sicuramente un onore avere in città il Giro d’Italia under 23 con le giovani proposte del mondo del ciclismo, ed è un onore ancora più grande essere scelti ancora dopo gli anni della Milano-Torino. Io ringrazio sempre RCS e ringrazio l'amministrazione comunale di cui ormai rappresento il consiglio e devo dire che è comunque un onore essere amministratori e vedere questo grande sport e questi grandi eventi sportivi che passano per la città e coinvolgono il territorio, coinvolgono tutti gli esercizi commerciali, coinvolgono anche i cittadini. Quindi bisogna vivere questi eventi, bisogna vivere i grandi eventi sportivi ma anche i piccoli eventi che avremo in città nei prossimi giorni e settimane con il Giugno magentino. Quindi è un giugno molto denso di occasioni grazie all'amministrazione comunale e grazie al sindaco Luca del Gobbo. Ma ricordiamo anche che gli eventi internazionali danno alla città una caratura che ovviamente pochi possono permettersi in Italia”.

