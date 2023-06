Taglie piccole, medie o grandi, chi con i loro padroni e chi, invece, in cerca di una famiglia e una casa dove poter vivere finalmente felice e sereno. La 'Giornata del cane'.

Taglie piccole, medie o grandi, chi con i loro padroni e chi, invece, in cerca di una famiglia e una casa dove poter vivere finalmente felice e sereno. L’appuntamento è stato al Parco Patrone di Buscate: “amici a quattro zampe” assoluti protagonisti. Già, perché domenica scorsa (11 giugno), là inmmersi nella natura, ecco la ‘Giornata del cane’, promossa dal Comune assieme a ‘La Casetta dei Sette Nani‘ e ‘Back to Life Dog Rescue Odv’. Un pomeriggio davvero ‘speciale’ e particolare, dove i cuccioloni hanno trascorso qualche ora in compagnia, mostrandosi in tutte le loro caratteristiche e bellezza grazie ad una sfilata. L’occasione, allora, per farsi conoscere ai presenti e per far consocere appunto anche coloro che attendono di essere adottati. “La nostra realtà - spiega Pascale Sarouphim, di ‘Back to Life Dog Rescue Odv’ - si occupa di salvare i cani dal Libano, Paese purtroppo martoriato dalla guerra e dalla situazione economica e dove, appunto, gli animali molto spesso vengono dimenticati. Noi, quindi, li portiamo in Italia, per cercare di dare loro un presente e di un futuro migliore”. “Difficile descrivere a parole le emozioni e le sensazioni che si provano nell’accudirli - conclude Cristian Baroli, de ‘La Casetta dei Sette Nani’ - E’ bellissimo stare loro accanto e poterli seguire giorno dopo giorno”.

'AMICI A QUATTRO ZAMPE' AL PRATONE: LA 'GIORNATA DEL CANE'



