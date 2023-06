"La Brughiera è salva..."

"La Brugiera è salva". Una voce e un coro praticamente unanime. E’ quello delle associazioni, dei comitati e dei cittadini da anni in prima linea per difenderla.

"La Brugiera è salva". Una voce e un coro praticamente unanime. E’ quello delle associazioni, dei comitati e dei cittadini che da anni ormai erano e sono in prima linea appunto per la salvaguardia e la tutela dell’area attorno all’aeroporto di Malpensa. La notizia, infatti, proprio nei giorni scorsi: “La Cargo City se si espanderà dovrà farlo dentro il sedime aeroportuale. Questa la prescrizione della Commissione VIA, approvata anche dalla firma del Ministero dell’Ambiente”. “Un parere che aspettavamo da tempo - affermano proprio le stesse realtà associative - La battaglia per salvare l’ultimo lembo della brughiera più meridionale d’Europa, un ambiente prezioso e insostituibile, è stata vinta e ripaga degli sforzi fatti. Ma non solo: la Commissione ministeriale auspica anche che Regione Lombardia assuma le decisioni in merito alla proposta di Istituzione del SIC/ZPS ‘Brughiere di Malpensa e Lonate’ per il quale, in data 26 luglio 2022, la Comunità del Parco Lombardo della Valle del Ticino ha comunicato di aver avviato l’aggiornamento dell’istruttoria tecnica”. “Un traguardo importante - ribadisce Walter Girardi, tra i fondatori di ‘Viva Via Gaggio’ - Finalmente è stato messo nero su bianco quello che noi già sapevamo da aprile, perché comunque avevamo il sentore che la Commissione Tecnica avrebbe dato appunto questo parere. Non neghiamo che sono stati mesi dove l’ansia, come si dice, era ‘a mille’, in quanto sarebbe potuto accadere di tutto e il contrario di tutto. Invece, la scorsa settimana, ecco la conferma che attendevamo e che significa tantissimo per la brughiera, ma più in generale per l’intera zona”. Un’area dal grande valore naturalistico, ambientale e anche storico. “Siamo di fronte, infatti, ad una parte unica e rara, un vero e proprio gioiello che a sud delle Alpi abbiamo solo noi - prosegue - Dal 2011, inoltre, il Parco sta facendo degli studi specifici, che hanno messo in evidenza come l’habitat è davvero qualcosa di particolare e che le specie tutelate sono in aumento. Pertanto era ed è fondamentale che ogni singolo punto sia conservato”. “Sia chiaro, ci teniamo a ripeterlo per l’ennesima volta, nessuno era ed è contrario allo sviluppo di Malpensa, eravamo e siamo tutt’ora contrari, invece, ad uno sviluppo che non sia realmente compatibile e sostenibile dal territorio già pesantemente compromesso dal punto di vista della salute e devastato dalle tante opere in assenza di una Vas - concludono le associazioni - Quello che, insomma, abbiamo cercato di porre all’attenzione è che l’espansione della Cargo City, qualora debba essere fatta, avvenga in Area 2 e 2A (ossia a sud ovest interna allo scalo aeroportuale)”.

"LA BRUGHIERA E' SALVA: UN TRAGUARDO IMPORTANTE"



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!