Manifestaizone di interesse per il campo sportivo

La sindaca Paola Rolfi ha promosso una manifestazione d'interesse volta a individuare un gestore e per partecipare alla quale occorrerà dare l'adesione entro giovedì 15 giugno.

Su di esso si sono innescati molti dibattiti in questi anni. Per il campo sportivo di via Carducci in Dairago, infatti, si è sottolineata spesso la necessità di un intervento di ristrutturazione che andasse al di là di alcuni semplici interventi migliorativi. A sottolineare il discorso fu un'interrogazione del gruppo di opposizione ‘Scelgo Dairago’. La giunta del sindaco Paola Rolfi ha sempre ribadito che il suo desiderio fosse di favorirne il rilancio vista la sua centralità per il mondo sportivo dairaghese. E adesso ha promosso una manifestazione d'interesse volta a individuare un gestore e per partecipare alla quale occorrerà dare l'adesione entro giovedì 15 giugno. "La gestione del campo sportivo - ebbe ad affermare il sindaco dairaghese - ha rilevanza economica, e come amministrazione pubblica ci siamo sempre mossi nel rispetto dell'assegnazione degli spazi. Riteniamo che questo centro abbia potenzialità finora non adeguatamente valorizzate, quindi abbiamo deciso di individuare un unico gestore dell'impianto con gara pubblica".

