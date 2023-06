Come si dice “quattro giorni... a tutto sport”. Già, perché lo sport è stato certamente l’indiscusso protagonista a Turbigo dall’8 all’11 giugno. Tante, infatti, le attività organizzate e numerose le associazioni che hanno regalato momenti di coinvolgimento, convidisione ed emozioni. Una festa che ha saputo, insomma, conquistare grandi e piccoli, tra giochi, esibizioni e prove varie.

