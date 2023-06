'I libri vanno in vacanza'

Anche quest’anno torna il concorso di lettura organizzato dalla biblioteca di Magnago. Se ami leggere e hai tra i 6 e i 10 anni questa è la sfida che fa per te...

Anche quest’anno torna il concorso di lettura organizzato dalla biblioteca di Magnago. Se ami leggere e hai tra i 6 e i 10 anni questa è la sfida che fa per te: occorre essere iscritto alla biblioteca e leggere almeno 7 libri fino al 15 settembre; sarà possibile prendere in prestito solo 2/3 testi per volta e alla fine dare un voto a ciascuno, compilando l’apposito modulo che ti verrà consegnato E, allora, vai in biblioteca, scegli i libri... e che la sfida abbia inizio!

