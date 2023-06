Università di Pavia: 26 mila iscritti

L'Università di Pavia ha superato i 26.000 iscritti per la prima volta nei suoi 662 anni di storia, tra lauree triennali, magistrali e a ciclo unico.

L'Università di Pavia ha superato i 26.000 iscritti per la prima volta nei suoi 662 anni di storia, tra lauree triennali, magistrali e a ciclo unico. Un successo che conferma l'apprezzamento per la più antica università della Lombardia, al primo posto nella graduatoria dei grandi atenei italiani, secondo i dati Censis. "Questo record di iscrizioni è una conferma in più sul nuovo incubatore di start up di Pavia, che abbiamo già avviato e finanziato con importanti risorse, per concretizzare le idee e la creatività degli studenti - ha scritto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana - Complimenti al rettore e ai docenti dell'Università di Pavia, eccellenza lombarda e patrimonio di tutta l'Italia. In bocca al lupo a questi 26.000 ragazzi: siete il nostro futuro".

