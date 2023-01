Mostra su don Milani

In occasione del centenario della nascita di Don Lorenzo Milani (1923-2023), l’Istituto Comprensivo Ada Negri ha organizzato una mostra.

In occasione del centenario della nascita di Don Lorenzo Milani (1923-2023), l’Istituto Comprensivo Ada Negri, in collaborazione con il Comune di Magnago ed il Comune di Vanzaghello, propone una mostra itinerante dal titolo 'Gianni e Pierino, scuola di lettera a una professoressa'. La mostra sarà esposta presso la scuola secondaria di primo grado 'Don Milani' di Magnago (in via Don Milani n.3) da lunedì 6 febbraio a venerdì 10 febbraio dalle 8 alle 18 e sabato 11 febbraio dalle 9 alle 11.30. L’inaugurazione, alla presenza delle principali autorità civili e religiose del paese ed altri graditi ospiti, si terrà lunedì 6 febbraio alle 11.45.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!