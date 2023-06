Un match per ‘dare un calcio ai pregiudizi’. Sabato 24 giugno, alle 16:30 presso il centro sportivo di via Annoni a Cuggiono si terrà ‘La partita del cuore’, una partita di ‘calcio integrato’ che vedrà sfidarsi gli atleti dell’US Cuggiono e della ASD Ticino Cuggiono.

L’ingresso sarà libero con offerta gradita, e l’intero ricavato sarà devoluto all’ASD Ticino. Sarà attivo il servizio bar e ristoro.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!