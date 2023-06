Un nuovo sacerdote a Cuggiono

La notizia era nell'aria, e finalmente la conferma è arrivata. Dal primo settembre 2023 un nuovo sacerdote sarà 'Residente con incarichi pastorali' presso le due parrocchie di Cuggiono e Castelletto.

Il Parroco, don Angelo Sgobbi, ne ha dato l'annuncio con la lettura pubblica, alla fine della Messa, della lettera del Vicario Episcopale per la Zona IV, quella che comprende Cuggiono, S. E. Mons. Luca Raimondi, scritta per conto dell'Arcivescovo Mario Delpini.

Sarà dunque don Raffaele Stucchi il nuovo sacerdote residente, e si stabilirà nel complesso decanale della Scala di Giacobbe, a Castelletto. Classe 1973, sacerdote dal 1999, don Raffaele vive una vocazione monastica, e attualmente risiede presso l'Unità Pastorale di Masate-Basiano, nell'est milanese.

