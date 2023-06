Forza fisica e mentale, motivazione, resistenza e, poi, anche tanta originalità. Ma se alla regia c’è Fulvio Gambaro, beh... tutte queste sono praticamente garantite.

Forza fisica e mentale, motivazione, resistenza e, poi, anche tanta originalità. Ma se alla regia c’è Fulvio Gambaro, beh... tutte queste sono praticamente garantite. 600 chilometri in bicicletta in 40 ore (partenza il sabato e rientro la domenica): è solo l’ultima iniziativa pensata e organizzata (nel weekend del 20 e 21 maggio scorsi) proprio dal castanese. “Nell’ambito di Castano Primo Comune Europeo dello Sport, accanto alle competizioni agonistiche, ho voluto appunto dare vita a questo appuntamento - racconta - Più nello specifico, si è trattato di una prova sulla lunga distanza, denominata Milano-Genova-Torino-Milano, che ha visto i partecipanti salire in sella in piazza Mazzini e da qui raggiungere, solo per citare alcune zone, le pianure della Lomellina, quindi il passo del Turchino, Genova, Cairo Montenotte, Cuneo, Torino, il Monferrato e, infine, rientrare in città”. Insomma, un evento davvero particolare e che ha richiamato sportivi e appassionati da ogni angolo del territorio e non solo. “Il movimento randonnée sta crescendo sempre di più - prosegue - Tenete conto che solo nel 2023 sono già diverse le 600 chilometri fatte in varie regioni d’Italia. Senza dimenticare che tutte valgono come qualificazione per la Parigi - Brest - Parigi, considerata l’olimpiade del cicloturismo e in calendario ad agosto”.

600 CHILOMETRI IN BICI



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!