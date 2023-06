Arte e territorio, territorio e arte. Casorezzo ha deciso di raccontare le sue due dimensioni fondendole insieme in una serie di iniziative. Giunta alla seconda edizione, la rassegna ha per titolo ‘Questi nostri spazi’.

Arte e territorio, territorio e arte. Casorezzo ha deciso di raccontare le sue due dimensioni fondendole insieme in una serie di iniziative. Giunta alla seconda edizione, la rassegna ha per titolo ‘Questi nostri spazi’. Dopo il debutto del 21 maggio con ‘Elegia di maggio’ e ‘Sguardi sul verde’, venerdì primo giugno si prosegue alle 21 al Cortile dei Sucarat con lo spettacolo della ‘Compagnia teatrale di Casorezzo’ ‘Viaggi e miraggi’. Venerdì 30 giugno alle 21.15, invece, il sagrato dell'oratorio di san Salvatore lascerà lo spazio alla serata ‘Tenera è la notte’ dedicata al grande jazz con Rose § Blue quartet e Nuova compagnia teatrale di Casorezzo. Domenica 8 ottobre alle 16, in occasione della Festa della Madonna del Rosario, l'Insolito duo formato da Florian Delcore (violoncello) e Mauro Quattrociocchi (contrabbasso) proporrà un concerto. Tutte le iniziative sono a ingresso libero.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!