I ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado ‘Caccia’ di Busto Garolfo hanno dato alla luce il ‘Dizionario della Costituzione’. Verrà presentato il 2 giugno.

Ci hanno dato dentro con decisione studiandone ogni aspetto. Con impegno e quella passione civica che, nonostante la loro giovane età, possiedono già saldamente. I ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado ‘Caccia’ di Busto Garolfo hanno dato alla luce il ‘Dizionario della Costituzione’. E quale migliore occasione per presentare l'iniziativa della Festa della Repubblica di venerdì 2 giugno? L'iniziativa che gli studenti hanno elaborato con l'assistenza degli insegnanti sarà presentata in un altro luogo deputato per l'occasione ovvero la sala consiliare. "Si tratta – spiega con soddisfazione in una nota il sindaco Susanna Biondi – di un bellissimo e significativo progetto sviluppato dai nostri ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado ‘Caccia’ nell'ambito del percorso di educazione alla legalità svolto nel corso dell'intero anno scolastico". A seguire sarà offerto un rinfresco a cura della Pro Loco.

