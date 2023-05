Ricordando Carla

Un ricordo più che mai vivo. Un ricordo che tornerà forte il prossimo sabato 3 giugno, quando a Malvaglio ci sarà una serata per ricordare appunto Carla Colognesi.

Un ricordo più che mai vivo nei cuori e nella mente di tutti. Un ricordo che tornerà forte il prossimo sabato 3 giugno, quando a Malvaglio ci sarà una serata per ricordare appunto Carla Colognesi, fondatrice e anima di Radio TRM, nel terzo anniversario della sua scomparsa. Alle 20.30, allora, ecco la celebrazione eucaristica, mentre alle 21.30 rinfresco e musica con la 'For Four Band'.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!