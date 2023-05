I 'Mastini' cambiano allenatore

Il coach Riccardo Nalon del 'Basket Mastini' lascia la prima squadra in serie D e le giovanili Under 18 e Under 17 per passare ad una società di categoria superiore. "Auguriamo il meglio per quanto ha sempre fatto con noi!".

Un cambio per i giovani talenti... a canestro! La società 'Basket Mastini' di Castano Primo e Turbigo comunica che il coach Riccardo Nalon, capo allenatore della prima squadra Serie D e allenatore delle giovanili Under 18 e Under 17, ha rassegnato le dimissioni avendo accettato un’offerta da una società di categoria superiore.

"Basket Mastini ringrazia Riccardo Nalon per la passione, l’impegno profuso e la dedizione con cui ha sposato il progetto Mastini in questi anni e gli auguriamo il meglio per il suo nuovo lavor- commentano dalla società - La dirigenza del Basket Mastini è già all lavoro per individuare un profilo ottimale per il nuovo head coach e per la programmazione della prossima stagione sportiva 2023-24. In bocca al lupo Riccardo e, sempre e comunque…1-2-3 Mastini!"

