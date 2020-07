Il Basket Mastini

La società Pallacanestro Stella Azzurra Castano e la società Turbigo Basket hanno espresso la concreta volontà di fondersi in un'unica società.

Dopo il lungo periodo di stop anche i mastini del Basket Castano hanno ripreso finalmente le attività. Partendo proprio dal Mastini Camp, un centro estivo incentrato sullo sport. Diviso in due fasce per rispettare i protocolli di sicurezza, il camp è iniziato a fine giugno e continuerà fino al 7 agosto, per una durata complessiva di sette settimane. La giornata è impostata in modo tale da garantire il rispetto delle norme previste, assicurando a bambini e istruttori di potersi divertire in completa sicurezza. La prima parte della giornata è dedicata ai bambini della scuola primaria, con circa una 40ina di adesioni settimanali. A loro vengono proposte diverse attività tra cui sport di ogni tipo: hockey, calcio, pallamano, freccette e anche diversi laboratori. La fascia pomeridiana è invece rivolta ai ragazzi dalla scuola secondaria, che si dedicano esclusivamente al basket.

Considerato la grande risposta positiva di queste prime settimane di Camp, gli organizzatori sono propensi a ripartire per altre tre settimane prima dell’inizio delle attività scolastiche.

E dopo la bella notizia della ripartenza a seguito del lockdown, un’altra importante novità arriva dai Mastini castanesi che annunciano la volontà di unire le forze con i vicini di casa.

Infatti, la società Pallacanestro Stella Azzurra Castano e la società Turbigo Basket hanno espresso la concreta volontà di fondersi in un'unica società.

Da settembre dunque oltre al Minibasket ed al settore giovanile, già uniti nella scorsa stagione, anche i ragazzi della prima squadra giocheranno come Basket Mastini.

Proprio per quanto riguarda la prima squadra, la forte idea societaria è quella di disputare il campionato di serie D.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane.

