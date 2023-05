Materna: camminata per il tetto

Lavori al tetto della scuola Materna di via Giolitti a Castano: continuano le iniziative per raccogliere fondi. Domenica scorsa una camminata 'colorata' per le vie della città.

I colori a creare quell'atmosfera magica e speciale e a riscaldare i cuori. E poi le voci, i sorrisi e la complicità che si mischiavano assieme, diventando praticamente una cosa sola. Quando si dice "mettersi in cammino", perché proprio una camminata è stata una delle iniziative promosse a Castano per continuare a raccogliere fondi per il tetto della scuola Materna di via Giolitti. Dalla via Diaz, allora, fino all'altra parte della città, eccoli gli uni affianco agli altri, famiglie, bambini, adulti e giovani. Una domenica pomeriggio insieme. Un momento di condivisione, per dare il proprio contributo e sostegno a favore appunto dell'importante e storica realtà educativa del territorio. "Nel dettaglio - spiega Maria Cristina Braga, presidente dell'Ente Morale Scuola Materna - il lavoro costa 150 mila euro, però è impossibile in questo momento coprire interamente le spese; pertanto si è deciso di frazionare l'opera in due interventi: il primo che verrà realizzato a luglio (la parte davanti del tetto) e per il quale sono stati raccolti ad oggi 26 mila euro grazie alle varie offerte delle associazioni e dei privati. Un segnale importante, dunque, abbiamo avuto e continuiamo ad avere dalla cittadinanza".

TETTO DELLA MATERNA: UNA CAMMINATA PER RACCOGLIERE FONDI



