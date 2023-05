La mostra sulla GMG

Una mostra di 19 pannelli esplicativi che ripercorrono a tutto tondo la storia della Giornata Mondiale della Gioventù è ora esposta ad Inveruno e, nel weekend, a Robecchetto.

Che cos’è la Giornata Mondiale della Gioventù? Come è nata? Chi l’ha inventata? Cosa si fa durante una Giornata Mondiale della Gioventù e nei giorni precedenti?

Per rispondere a queste e altre domande e prepararsi a partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù, il Servizio per i Giovani e l’Università ha ideato e predisposto una mostra utile per i giovani che desiderano sapere qualcosa di più a riguardo di questo evento.

La mostra si compone di 19 pannelli esplicativi che ripercorrono a tutto tondo la storia della Giornata Mondiale della Gioventù e introducono ad alcuni contenuti di quella che si terrà a Lisbona dall’1 al 6 agosto 2023: tema, logo, inno…

Infine, vengono presentate le biografie dei 13 patroni della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, indicati dal Comitato organizzatore portoghese quali luci di santità per i nostri giorni e punti di riferimento per i giovani di tutto il mondo.

La mostra nel decanato di Castano Primo

La Pastorale Giovanile del Decanato di Castano Primo ha voluto dedicare alcuni giorni all'esposizione della mostra nel nostro territorio. L'allestimento è ora ad Inveruno, fino a venerdì 26 maggio; mentre nel weekend sarà spostato nella chiesa Santa Maria delle Grazie di Robecchetto.

Inveruno: giovedì 25 e venerdì 26 maggio dalle 16 alle 18.

Robecchetto: sabato 27 maggio dalle 16 alle 18 / domenica 28 maggio dalle 9 alle 18.

