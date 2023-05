La patronale di Robecchetto

È tempo di festa per la comunità di Robecchetto con Induno. Domenica 28 maggio dalle ore 10:00 nel centro storico si svolgerà la tradizionale la Festa Patronale Santa Maria delle Grazie.

L’evento interesserà le vie Umberto I° e via Arese. Saranno presenti bancarelle di ambulanti, artigiani, hobbisti e associazioni locali. Sarà anche possibile pranzare (su prenotazione) presso gli esercizi pubblici e nel punto ristoro dell’oratorio. Inoltre, per la gioia dei più piccoli nel pomeriggio in programma tanti giochi all’insegna del divertimento.

“La Patronale è un evento molto sentito dalla comunità locale che coniuga fede e tradizione popolare” affermano il vicesindaco Alessandro Mollica e la consigliera comunale Margarida De Jesus. “È anche una nuova occasione per trascorrere un’intera giornata insieme e vivere il nostro paese. Una festa che è per tutti, ma che riserva una particolare attenzione ai più piccoli con eventi a loro dedicati”.

